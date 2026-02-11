平良が左ふくらはぎ肉離れで辞退…同日には阪神・石井が担架で退場

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」に激震が走っている。11日、西武・平良海馬投手の辞退と楽天・藤平尚真投手の追加招集が発表されたが、同日には阪神・石井大智投手にもアクシデントが発生。相次ぐ事態に、ファンからは「色々ヤバそうな気がしてきた」「どうなっちゃうんだ」と心配の声が漏れている。

この日、NPBエンタープライズは平良が「左ふくらはぎの肉離れ」のため出場を辞退すると発表。昨季31セーブを挙げてタイトルを獲得した右腕の離脱は大きな痛手となる。代わって昨季62試合に登板した藤平が招集された。

さらに同日、沖縄・宜野座で行われている阪神の紅白戦でも衝撃の光景があった。石井は前川右京外野手に右前打を許した直後、本塁へのバックアップに走った際に転倒。そのまま起き上がれず、担架に乗せられて退場した。石井も今回のWBC代表メンバーの一人であり、状態が懸念される。

世界一奪還を目指す大会を前に起きた相次ぐ故障劇。ネット上のファンも動揺を隠せない様子だ。「マジか……」「本当に痛い」「大事に至らないことを祈るが……」と無事を願うコメントや、「色々ヤバそうな気がしてきた」「どうなっちゃうんだ」と不安視する声が上がっている。（Full-Count編集部）