´Ý¤ÎÆâ¤Ç¥Á¥ç¥³¡ß¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³´ë²è¡¢¡ÖDRIP POD¡×½é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»Üºö
UCC¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥½¥í¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥Ò¡½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¼°¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDRIP POD¡×¤Î10¼þÇ¯´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¡È¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥åÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ö1CHOCOLATE&1DRIP¡×¤ò2·î6Æü¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤ÎMarunouchi Happ. Stand & Gallery¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMARUNOUCHI Valentine Market 2026¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÂÎ¸³·¿»Üºö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÍÌ¾¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò1Î³Ã±°Ì¤Ç»î¤»¤ë
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖDRIP POD¡×½é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²è¡£6¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë8¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥»¥Ã¥È¡×¤ò200¡Á500±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÍÌ¾¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò1Î³Ã±°Ì¤Ç»î¤»¤ëÂÎ¸³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï´Ý¤ÎÆâ¼þÊÕ¤ÇÆ¯¤¯20¡Á30Âå½÷À¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤ÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤Î¹¤¬¤ê¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¡ÖDRIP POD¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ï¡¢¡Ö30Âå½÷À¤¬Â¿¤¤¤¬¼ÂºÝ¤Ï20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(Æ±¼Ò)¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤¬¿·µ¬ÀÜÅÀÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
DRIPPOD¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤Î¹¤¬¤ê¤ò¾Ò²ð
²ñ¾ì¤Ç´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¥½¥í¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È³«È¯Éô¤ÎÀ¾ÀîËþÈþ»Ò»á¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÊÑ²½¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÂ£¤ëÆü¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤àÆü¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÈ¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ¿¤¯¡¢1Î³¤«¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£àDRIP PODá¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥«¥×¥»¥ë¼°¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥ó¥É2026¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£ÇòÅí¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î½Õ¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤ò»ý¤Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï´Ý¥Ó¥ë1³¬¥Þ¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤Ç³«ºÅ
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë´Ý¥Ó¥ë1³¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»î¿©¤«¤é¹ØÇã¤Þ¤Ç¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿Æ³Àþ¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥ÄÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÊµá¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï10¼þÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥é¥Ü´ë²è¤ä¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£À¾Àî»á¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈÄ¾ÀÜÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¡£º£¸å¤Ï¡¢¿·¤·¤¤°û¤ßÊý¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£