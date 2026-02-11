アイドルグループ・ＳＴＵ４８の石田千穂が１１日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで１３枚目シングル「好きすぎて泣く」の発売記念ベントを行った。

ドラフト３期生で加入した中村舞が初めて単独センターを務めるシングルが来月４日に発売される。初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソングとなっている。

午前中に降った雨の影響が残るなか、詰めかけたファンの前でパフォーマンス。１６人体制での「好きすぎて―」初披露に加え、「愛の重さ」など全６曲を披露した。

１０日にグループからの卒業発表したばかりの石田は、「好きすぎて―」について「私はすごい個人的に好き」とお気に入りの様子。「このシングルを通してグループがもっと大きくなれるように、少しでも自分にできることで恩返しできたら」とファンへ宣言した。

ライブ後の取材で石田は卒業を決めた理由を問われると「後輩もどんどん入ってきて、頼もしく心強いメンバーが増えて、自分のいなくなったＳＴＵ４８を外から見てみたいと正直に思ったのがきっかけ」と告白。卒業後は女優業に力を入れるつもりで「いろんなことに挑戦して自分の得意なことを見つけていきたい」と明るく語った。

５月３１日には卒業コンサート（東京・Ｋａｎｅｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ）も控えており、「９年間の全部を凝縮したようなコンサートにしたいし、私がいなくなっても（劇場に）通いたいって思ってもらえるようなグループの魅力をいっぱい伝えられるコンサートにしたい」と呼びかけた。