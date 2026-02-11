ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その15」をお届けする（第1480回）。

さて、今回は前回に引き続いて孫文国民党の後継者となった蒋介石について、その経緯と人となりを詳しく紹介しようと思っていたのだが、海の向こうからとんでもないニュースが飛び込んできた。中華人民共和国外交部の毛寧報道官が、公式の記者会見で次のように言明したのだ。

〈いわゆる「サンフランシスコ平和条約」は、第二次世界大戦後、米国が一部の国々を糾合し、中華人民共和国とソ連を排除した状況下で、日本と単独講和して発表した不法かつ無効な文書である。この文書は、1942年に中米英ソなど26ヶ国の署名した「連合国共同宣言」の規定に違反し、「国際連合憲章」及び国際法の基本原則に違反しており、台湾地区の主権帰属など、非締約国である中国の領土と主権に関わるいかなる処置も不法かつ無効である。〉

ちなみに、『人民網』とは何か？ Google AIに尋ねると次の答えが返って来る。

〈人民網（じんみんもう）とは、中国共産党中央委員会の機関紙『人民日報』が運営する、中国のニュースを主体とした巨大オンライン情報プラットフォームで、世界有数の中国語・多言語ニュースサイトです。中国の政治、経済、社会、文化、科学技術、中日交流などの最新情報を、日本語をはじめとする多言語で提供しており、中国政府の公式見解や国内情勢を知るための主要な情報源の一つとなっています。 〉

つまり、この発言は一外交官の発言では無く、紛れも無く中国の公式見解であるということだ。それにしても、日付にご注目いただきたい。「8月19日」とある。半年近くも前の話だ。正直言って私も、こんな発言がなされているとは知らなかった。

では、どうしてこの発言がクローズアップされたかというと、例の台湾有事をめぐる高市発言への反論として中国側はすでにこれを宣言しているという形で持ち出したらしいのだが、サンフランシスコ平和条約（講和条約）を否定してしまうと、日本がこの条約で放棄した朝鮮半島、台湾、澎湖諸島、南樺太、千島列島がすべて日本の領土だと認めてしまうことになる。「『台湾有事』とは日本有事に他ならない」ということにもなってしまう。つまり、「台湾は中華人民共和国の領土だから手を出すな」という言葉が言えなくなってしまうのだ。

いったいどうして毛寧報道官は、いや中国はこんな「墓穴を掘る」ような公式見解を示したのか？ この記事の前半にヒントがある。冒頭に引用した記事の前半は次のようなものである。

〈外交部（外務省）の18日の定例記者会見で、毛寧報道官が台湾地区の対外業務当局責任者の発言について質問に答えた。

【記者】先ごろ、台湾地区の対外業務当局責任者が「第二次世界大戦後、『カイロ宣言』『ポツダム宣言』等の政治声明は『サンフランシスコ平和条約』に取って代わられた。同『平和条約』は台湾を中華人民共和国に引き渡してはおらず、中華人民共和国はこれまで台湾を統治したこともない」と述べたことについて、コメントは。

【毛報道官】事実を捻じ曲げ、世論を惑わすこの謬論によって、徹頭徹尾の「台湾独立」分離主義という頼清徳当局の本質が改めて露呈した。

台湾地区の中国への復帰は、第二次世界大戦の勝利の成果であり、戦後国際秩序の重要部分を成す。「カイロ宣言」「ポツダム宣言」「日本の降伏文書」など、国際法上の効力を有する一連の文書はいずれも台湾地区に対する中国の主権を確認している。台湾地区が中国に属するという歴史的事実、法理上の事実に疑いを差し挟む余地はない。

1949年10月1日、中華人民共和国中央人民政府が成立を宣言し、全中国を代表する唯一の合法政府となった。これは中国という国際法主体に変化が生じぬまま政権が交代したものであり、中国の主権と固有の領土範囲に変更はない。中華人民共和国政府が中国の主権を完全に有し、行使することは当然であり、これには台湾地区に対する主権も含まれる。〉

この後、冒頭の引用部分につながるわけだが、要するにこの「無効宣言」は、台湾側の「『平和条約』は台湾を中華人民共和国に引き渡してはおらず、中華人民共和国はこれまで台湾を統治したこともない」という発言について、「台湾憎し」のあまりその主張を全面的に否定しようと「サンフランシスコ平和条約は無効」と怒りのあまり叫んだ、ということかもしれない。

しかし、これは外交官としては絶対やってはならない「ミス」だ。すでに述べたように、サンフランシスコ平和条約で日本は台湾の領有権を放棄したのだから、これが無効だとするとそれ以前の中国（当時は清国）との間に日清戦争後に結ばれた日清講和条約（下関条約。1895年〈明治28〉）がまさに幽霊のように復活し、台湾は「清国から日本に割譲された」ことになり、台湾は「日本領」になってしまう。

これを知った台湾のネット民はお祭り騒ぎになったという。いわく、「オレたち今日から日本人か。日本名を考えなきゃな」とか、「日本に出張中だけど、帰国じゃなくて帰郷になるのかな」という「大喜利大会」が始まってしまったという。

奇っ怪なのは、日本の大手マスコミ、新聞・テレビ・ラジオなどいわゆる「オールドメディア」がこのことをほとんど報じなかったことだ。そう言えば、いわゆる二〇二五年の「新語・流行語大賞」の最終候補トップテンのなかにも「オールドメディア」が入っていたのだが、地上波テレビのニュースはこの言葉が書かれたボードを映さないか、表立って取り上げないなどの偏向報道をやっていた。最近はネットでも過去の地上波ニュースの映像をチェックできるから、一度ご覧になるとよい。本当にオールドメディアは度し難い。

「桐一葉、落ちて天下の秋を知る」という言葉がある。出典は中国の古典『准南子』で「一葉落ちて天下の秋を知る」を日本風にアレンジしたものだが、意味はおわかりだろう。「わずかな兆候を見て、その後に起こる大きな情勢の変化や、物事の衰退を察知することのたとえです。

この言葉は『淮南子（えなんじ）』を由来としており、一枚の桐の葉が落ちるのを見て、季節が秋になったこと（あるいは滅びが近づいていること）を知るという意味があります。

現代でも、ビジネスや政治の世界で『小さな変化が全体を左右する前触れである』ことを表現する際によく使われます」（Google AI）というものだ。いわば「滅亡の兆し」である。

将来オールドメディアが滅亡したときには、二〇二五年のこのときがその兆しであったと、将来語られることになるかもしれない。

習近平体制の「桐一葉」か？

だが、奇っ怪と言えばそれ以上奇っ怪なのが、この発言をいまに至るまで正式に取り消さない中国外交部の態度である。一外交官が感情に任せて国益を損なうような発言をしたら、直ちに訂正するのが世界の常識である。しかし、この発言自体は昨夏に行なわれたのに、冬の高市発言への反論として出されてきた。中国外交部はいったいなにをやっているのか。

それに、この毛寧という外交官は中国の外交官養成の場である外交学院を卒業した後、アメリカのジョージ・ワシントン大学に留学し修士号を得ている。いわばエリート中のエリートであり、外交官としてもっとも重要な資質は「常に冷静に論理的に興奮しない」ということだから「売り言葉に買い言葉」でミスを犯したとは、きわめて考えにくい。それにミスだとしたら、中国外交部はなぜ訂正もせずに五か月も放っておいたばかりか、台湾への反論という重要な局面で持ち出したのか。

冷静に論理的に中華人民共和国が台湾の領有権を主張するなら、まずサンフランシスコ平和条約を有効と認めなければいけない。それによって清国（当時の中国）の日本への台湾割譲が無効になるからだ。すなわち、台湾は中国に返還されたことになる。

もちろん当時の「中国」とは中華民国のことであり、そもそもこの時点で中華人民共和国はこの世に存在しない。それゆえ『人民網』の記事にあるように、「台湾地区の対外業務当局責任者」は「『平和条約』は台湾を中華人民共和国に引き渡して」はいない。つまり、「引き渡した相手は中華民国だ」と主張したのである。

しかし、その後中国共産党が国民党との戦いに勝利し、共産党は台湾に逃亡した国民党を壊滅させることはできなかったものの、中国本土を制覇し新しい「中国」として中華人民共和国の建国を宣言した。

その後紆余曲折はあったものの、いまでは共産主義の国家だけで無くアメリカをはじめとした自由主義国家群も、中華人民共和国を中国人唯一の国家として認めている。もちろん日本もそうで、中華人民共和国とは大使を交換しているが、台湾とは非公式に接しているにすぎない。

つまり、「中華人民共和国は現在中国人を代表する唯一の国家であるとアメリカも日本も認めているのだから、台湾は当然中華人民共和国のものである」と言えばいいのだ。実際、中華人民共和国はこれまでそう主張してきたし、それゆえ台湾の民主主義を応援したいと思っている自由主義国家群も、武器供与はしても台湾の独立を正面から認めることはできなかった。

つまり、中華人民共和国は台湾領有権については他の国が口出しできない権利を持っているのだから、サンフランシスコ平和条約は無効だなどと主張する必要はまったく無い。いや、まったく無いどころか、むしろ国益に反する。理由はすでに述べたとおりだ。だから台湾のネット民も大喜びしているのである。

なぜ、中国外交部はこんなことをしたのか？

ひょっとしたら中華人民共和国、いや習近平体制の「桐一葉」かもしれない、と考えるのは考えすぎか？

前にも述べたように、現在の韓国の反日教育を支えている二つの大きな「歴史のウソ」がある。

一つは、「日韓併合前に韓国（正確には朝鮮半島の国家）はずっと独立国だったのに、日本だけが唯一その独立を奪った」という大ウソだ。

朝鮮半島の国家は新羅以来、高麗も朝鮮もすべて「国王」であり、それは中国皇帝の臣下であり、国家は属国であることを示すものであった。むしろ、清国に勝つことによって韓国を真の独立国にしたのは日本である。だから当時の朝鮮民族は喜んでソウルに独立門を建てた。この独立とは、言うまでも無く「清国（中国）」からの独立である。

独立門を建てたこと自体、自分の国が独立国で無いことを朝鮮民族が認めていたなによりの歴史的証拠である。だから現在の韓国は、日本からの「独立記念日」としている毎年八月十五日の光復節の行事を、決して独立門では行なわない。独立門に国民の注意が注がれれば、「朝鮮半島の国家はずっと独立国であった」という大ウソがバレるからだ。ちなみに、もう一つの大ウソとは竹島（独島）問題なのだが、これは今回省略する。

では、中国はどんな歴史的大ウソで国民を騙しているのか？

その最大のウソは、「大日本帝国を倒し日本軍国主義から中国人民を解放したのは、中国共産党である」というものだ。しかし、大日本帝国が敗れたのは毛沢東の共産党では無く、蒋介石率いる国民党だった。その後、日本との戦いに疲弊した国民党軍を毛沢東の共産党軍が破り、中華人民共和国を成立させたのだ。これが歴史上の事実である。毛沢東自身もそれを認めていた。

〈1964年7月に日本社会党の佐々木更三率いる訪中団が毛沢東と会見した際に、過去の日本との戦争について謝罪すると、毛沢東は「何も謝ることはない。日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらしてくれた。これのおかげで中国人民は権力を奪取できた。日本軍なしでは不可能だった」と返した。〉

（『ウィキペディア』「毛沢東」の項目より一部抜粋。2026年1月現在）

これは単なるリップサービスでは無い。蒋介石率いる国民党が大日本帝国との戦いに辛勝したものの大きく消耗し、その結果漁夫の利を占める形で中国共産党が勝てたというのは歴史上の事実でもある。あの毛沢東ですらそれを認めていたのに、トウ小平あたりから始まった反日教育で現在の中国では、子供のころから国民党では無く共産党の兵士が大日本帝国の軍人と渡り合い撃破したという大ウソが語られている。習近平体制の基礎もそれであると言っていい。「日本軍国主義を撃滅し中国人民を幸せにしたのは共産党だ」。だから「共産党に従え」ということだ。

ここで、先の毛寧報道官の発言にもう一度注目していただきたい。「1949年10月1日、中華人民共和国中央人民政府が成立を宣言」と明言している。これは韓国の「独立門」と同じで、本来は現在の習近平体制がもっとも「国民の注意を引かせたくない」箇所であることはおわかりだろう。

言うまでも無く、国民を騙している大ウソがバレるからだ。

それなのに、なぜこんなことをしたのか？

（第1481回に続く）

