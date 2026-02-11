◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１１日、栗東トレセン

前哨戦のプロキオンＳで重賞初制覇を飾ったロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は、不良馬場の栗東・ＣＷコースでディープサミット（４歳１勝クラス）の外を２馬身半先行。ラスト１ハロンで並びかけられると、軽く手綱を促されるだけでグッと加速し、５ハロン６７秒１―１１秒７で半馬身先着した。四位調教師は「来週競馬だよとスイッチを入れ直す追い切りでした。動きは十二分でしたね」と笑顔を見せた。

重賞で５戦連続の惜敗に終止符を打ち、重賞ウィナーとして挑む一戦だ。「Ｇ１に出てどれくらいできるか。マイルも東京も初めてだけど、どういう競馬をしてくれるかすごく楽しみだよ」とはにかんだ。騎手時代の０２年には芝・砂の二刀流で国内外のＧ１を計６勝したアグネスデジタルで本レースを勝利。「どこの距離においてもごまかしが利かないコース」と評価する同舞台で、調教師としてもビッグタイトルを狙う。（松ケ下 純平）