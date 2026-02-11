新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント『EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』９公演を２月21日（土）より３日間にわたり生放送することを決定。本公演のチケットを２月10日（火）12時より発売開始した。



『EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』は、神奈川・横浜アリーナにて行われる『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント。２月21日（土）のDAY１では、歴代キャストと高橋洋子ら豪華ラインナップが集結する『OPENING of 30th ANNIVERSARY』を皮切りに、2026年春より予定されている本公演のパフォーマンスを一部特別公開する『BACK TO NEON GENESIS EVA FES Ver.』ら豪華ステージをお届け。２月22日（日）のDAY２では、初企画「エヴァ落語」やお蔵出し映像などキャストやゲストとともにバラエティ豊かなステージを繰り広げる『UNION PART』、高橋洋子によるスペシャルライブ『EVANGELION FLASHBACK 高橋洋子 SPECIAL LIVE』を放送。最終日となる２月23日（月・祝）のDAY３では、日本伝統芸能・歌舞伎と初コラボレーションした松竹共同企画『歌舞伎交響曲 第急番 エヴァンゲリオン』を世界初披露するなど盛りだくさん。エヴァンゲリオンの“今とこれから”を堪能できる９公演を放送する。



(C)カラー