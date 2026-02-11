1月の初場所で2場所連続優勝を果たした期待の新大関・安青錦（21）。安青錦といえば、戦禍のウクライナから来日。初場所の12日目にはトレードマークだった青いまわしを師匠・安治川親方（元関脇・安美錦）から譲り受けた黒色のものに変えたことも話題となった。相撲担当記者が語る。

【決定的瞬間】トレードマークだった青いまわしを師匠から譲り受けた黒色のものに変えた安青錦

「締め込み（まわし）は100万円前後とされ、後援会や支援者から贈られるのが一般的ですが、本場所中に変更するのは異例のこと。しかも、師匠のものとはいえ、要は他人のふんどしです。しかし、理由を聞かれた安青錦は『特にない』と、そっけなく語っただけでした」

青い締め込みを贈呈したタニマチが安治川親方夫婦と絶縁

優勝後は師弟の美談としても報じられたが、実は――。角界関係者が舞台裏を打ち明ける。

「安青錦に青い締め込みを贈呈したタニマチのA氏が、安治川親方夫婦と絶縁したんです」

一体、何があったのか。

A氏に取材を申し込むも「ノーコメント」と答えず。



おかみ（左）と安治川親方（右） ©時事通信社

安治川親方は取材に対し「あらためて取材を受けますんで、相撲協会を通してください」と答えた。後日、書面で回答し、青い締め込みがすでに安治川部屋にないことを認め、A氏と揉めたかどうかについては「揉め事の趣旨が判然としないので回答できない」とした。

2月11日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および2月12日（木）発売の「週刊文春」では、タニマチとの絶縁に至った経緯、おかみの影響力などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月19日号）