上野、羽田、香港と立て続けに起こった日本円の連続強奪事件。クライムサスペンスの全貌を知る被害者グループのA氏が、「週刊文春」の取材に初めて重い口を開いた。

「ゴールド業界におけるトラブルは、ほとんど耳に入っています。ほとんどの人間は知り合いです」

狙われたゴールド売却で得た現金

ゴールドの国内小売価格が初めて1グラム3万円を超えた1月29日の夜。台東区東上野の雑居ビルが立ち並ぶ一角で冒頭のA氏を含む男女7人が襲撃された。強盗グループは催涙スプレーを噴射すると、3つのスーツケースを奪った後、車で逃走。計4億2300万円が闇に消えた。



2時間40分後の翌日午前0時過ぎ。羽田空港の駐車場に現金約1億9000万円入りのスーツケースを載せた車が到着すると、間もなく4人組の男に襲撃された。

「現金は奪われず、強盗は未遂に終わった。被害に遭った両替商の男性社長は『ゴールドの売却で得た現金を毎日のように香港に運んでもらい、香港ドルに両替していた』と供述しています」（社会部記者）

その後、被害現場にいた社長配下の男性2人が早朝便で被害を逃れた現金を香港に持ち運ぶと、ふたたび魔の手が襲った。

「彼らは香港に渡航後、両替所で現金5100万円入りのリュックサックを強盗に奪われた。香港警察に逮捕された1人は被害者の両替商の事務員でした。内通者として強盗グループに情報を横流ししていた」（同前）

問題視されてきた“錬金術”

捜査当局が真っ先に目を付けたのは昨今、問題視されてきた“錬金術”だ。

「香港ではゴールドに消費税がかからないため、金塊を日本に密輸して買取業者に売却した場合、業者から支払われた10％の消費税がそのまま利ザヤになってしまう」（捜査関係者）

3つの事件を解き明かすキーマンと目されているのが、長年ゴールドの売買に携わり、上野の強盗事件の被害者でもあるA氏だ。

A氏の携帯に電話を掛けたが出ず、密輸ビジネスについてLINEで質問を送ると「自分はゴールドに関する事業をやっていますが、密輸に直接関わってはいません」と回答を寄せた。

