プロボクシング元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（37＝角海老宝石）が4月3日に東京・後楽園ホールで元WBA＆IBF統一世界同級王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）と対戦することが11日、発表された。

この日、都内のスタジオで会見した小国は「身長は自分が勝っている。勝っているのはそれくらいかなあ。どれだけ遠い距離でできるか。打ち合いたくないですね」などとお決まりの“小国節”を響かせながら、元統一王者との対戦へ意気込みを示した。

当初は某元世界王者との対戦が予定されていたが、王者の負傷により交渉が直前で決裂。会見2日前にタパレスとの対戦を知らされたという小国は「マジで！？と。（相手変更するときは）普通はランキングが下がるものだが、グレードアップすることはあんまない」と格上への変更に終始苦笑していた。

タパレスは23年12月にWBC＆WBO統一王者だった井上尚弥（大橋）と4団体統一戦を行い、10回KO負けしたものの再起4連勝中。現在はWBC2位、WBO3位、IBF5位に位置する。昨年10月にWBC世界同級14位タッタナー・ルワンポン（28＝タイ）に3―0判定勝ちも世界ランキングのアップとはならなかった小国だが「（当初の相手より）ランキングも一気にグレードアップした。ラッキーやなと思ったし、頑張ろうと思う」と笑みを広げた。