中道改革連合は、野田共同代表と斉藤共同代表の辞任にともなう代表選をあさって行うことを決めました。立憲民主党出身の小川淳也氏と階猛氏が出馬の意向を示しています。

中道改革連合 野田佳彦 共同代表

「これも苦しい道です。困難な道かもしれませんが、覚悟を持って手を挙げてくださる方が出てくれば大変ありがたい」

中道改革連合はきょう午後、議員総会を開き、代表選をあす告示し、あさって投開票を行うことを正式に決めました。議員総会で出た意見を踏まえ、立候補に必要な推薦人は不要とし、決選投票も行わないことになりました。

中道改革連合 小川淳也氏

「一番過酷な時こそ、火中の栗と言われるものは自ら拾うべきだし、拾いたいし、良い結果に持っていくように全力を尽くしたい」

中道改革連合 階猛氏

「覚悟を持って立候補したいと思っております。土台作りから始めなくてはいけないと思っております。そのために汗をかく仕事を私はやりたい」

議員総会後、立憲民主党で幹事長を務めた小川淳也氏と衆議院の法務委員長を務めた階猛氏が代表選に立候補する意向を表明しました。

一方、立候補が取りざたされていた泉健太元立憲民主党代表は「新しい執行部をサポートする」として立候補しない考えを明らかにしました。