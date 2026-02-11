¡Ú ¹ßÃ«·ú»Ö ¡Û ¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¡Ö47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¡×¡¡¾×·â¤ÎàÊÑ´éá¤Ç¡¡47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¡ÖºÇ¹âºÇ¹â¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØDragon Ash¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëKj¤³¤È¹ßÃ«·ú»Ö¤µ¤ó¤¬2·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹ßÃ«·ú»Ö ¡Û ¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¡Ö47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¡×¡¡¾×·â¤ÎàÊÑ´éá¤Ç¡¡47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¡ÖºÇ¹âºÇ¹â¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡ ¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¢¤¡ 47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¡×¤ÈÇ¯Îð¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö37ºÐ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¸¥¸¥£¤È¥Ð¥Ð¥¡¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡¡¥¯¥Ã¥½ÀäÂÐ·ù¤¸¤ã¤ó¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¤ÈÆÇÀåº®¤¸¤ê¤ËÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï ¹ßÃ« ·ú»Ö 47ºÐ ÆÈ¿È ¿¦¶È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Ã¤È¤« ¥×¥í¥Õ¤Þ¤¸¤ÇÃÏ¹ö¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ò¼«µÔÅª¤Ë¾Ò²ð¡£
¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ã¤½¤Î»ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¤Æ»²¤ë¤·¤«¤Ê¤§¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÊ¢¤ò³ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤µ¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤µº£Æü¤âThe Ravens²ÎÏ¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤ä¤¡¡Á¤¹¡£¡×¤È¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª47ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö1ËçÌÜ¤ä¤Ð¤¤Çú¡¡²Ä°¦¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¡Á¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê»ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û