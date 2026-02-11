Ｎｅｔｆｌｉｘ韓国ドラマ「地獄が呼んでいる」や映画「密輸 １９７０」などに出演する実力派俳優のパク・ジョンミンの出演舞台「Ｌｉｆｅ ｏｆ Ｐｉ」が、公演直前に突然中止になるという前代未聞の事態が発生したと１１日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

記事によると１０日、夜７時３０分開演だった同公演が７時２５分に観客へ中止が伝えられたという。

パク・ジョンミンは昨年１２月に俳優活動を休止し、出版社の運営と休養に専念する意思を明かしていたため、今作が俳優復帰作として話題を集めていた。

この事態について、制作会社・Ｓ＆Ｃｏは公式インスタグラムを通して「ステージに関する点検とリハーサルは、パート別に毎回行っている」とし「１０日の最終点検時に照明機器のエラーを確認し、復旧作業を行ったにもかかわらず原因不明の誤作動が発生した」と説明。続けて「動線に影響を与える照明設備の技術的エラーであったため、安全を最優先に考慮し公演中止を決定した」と伝えた。また中止案内の遅延については、機器エラーが公演時間が迫って発生した問題だったためと謝罪した。

そして払い戻しを決済金額の１１０％と発表したが、パク・ジョンミンの舞台を見に来たファンからは「中止発表が遅すぎる」という指摘や、不満の声が噴出しているという。ＳＮＳ上では「往復４時間かけて来たのに、たった１０％の補償上乗せに何の意味があるの」「今日のために頑張って有給を取って遠征したのに！」などの意見が寄せられていた。