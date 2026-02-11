内田理央“千春”、暴漢に襲われる SNS反響「結構激しい」「あぶないよ、ひとり」『略奪奪婚』第6話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：40〜）の第6話が10日深夜に放送された。内田理央演じる主人公・千春が暴漢に襲われ、SNSで反響を集めた。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「結構激しい」暴漢に襲われた内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第4話では、司が無精子症と診断され、千春と別れる原因になったえみるの妊娠が、司の子どもではなかったことが判明する。千春は情報を持つえみるのセフレ・海斗（ISSEI）に更なる証拠を集めるよう指示を出すが、海斗にだまされ男に襲われる。
そこに、千春に情報を提供したナオ（松本大輝）が登場。激しいアクションを繰り広げ、千春は車に連れ込まれず事なきを得た。
このシーンにXでは「結構激しい」「あぶないよ、ひとり」といったコメントが寄せられた。
