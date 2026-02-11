STU48が11日、神奈川県川崎市のラゾーナ川崎プラザで13thシングル「好きすぎて泣く」の発売記念イベントを行った。

中村舞（26）がセンターを務める3月4日発売の新曲「好きすぎて泣く」に加え、「愛の重さ」など全部で6曲を披露。5月30日に東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で9周年コンサートを開催することも発表し、会場に集まったファンを喜ばせた。

前日に卒業を電撃発表した石田千穂（23）は「うるうるしながら見てくださってる方とかもいらっしゃって、卒業を実感しました」と感慨。「後輩も入ってきて、頼もしくて心強いメンバーが増えた。自分のいなくなったSTU48も外から見てみたいなって正直に思ったのが、きっかけ」と卒業を決意した理由を明かし、卒業コンサートに向け「ファンの方が、私が居なくなっても通いたいって思ってもらえるような、グループの魅力をいっぱい伝えられるコンサートにしたい」と宣言した。

石田とトライアングルセンターを務めた経験がある中村は「（石田は）ずっと心の支えになっていたので、寂しい。このシングルでいい思い出で送り出せたら」とコメント。シングルにちなんで互いの好きすぎるところを問われ「大好きです！ご飯をおいしそうに食べるところが好きです」と笑顔で答えた。対して石田は「舞ちゃんの寝相が好きで、寝相フォルダがあります。ピッっと一直線になって寝てる時もあれば、足を壁にあげて、意味が分からないように寝てる時もあります」と答えていた。