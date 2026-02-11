衆議院選挙で惨敗した中道改革連合は議員総会を開き、12日に代表選の告示を行い、13日に投開票を行うことを決めました。

中道改革連合 野田共同代表「せっかくこの中道という種火がともりました。大きな与党の塊に対して常にもう一つの考え方が政治姿勢があるぞということを示していかなければ私はいけないと。その思いを継いでくださる方をぜひ手を挙げていただきたいと」

野田共同代表は、「辞任しても責任を取ったことにはならないが、火だるまになったピッチャーが残っても失点が続くだけだ」と述べ、党の再建を次の代表に託す考えを強調しました。

また、立候補の条件とされていた10人の推薦人について、今回に限り0人でもいいとの方針が確認され、さっそく出馬表明が相次ぎました。

中道代表選に立候補表明 小川淳也氏「政党を立て直すことは結果であって、あくまで社会を立て直す。その主力になれるかどうかを自らにも党にも問いたい」

代表選に立候補を表明 階猛氏「小選挙区で当選させていただいた数少ない議員の一人として、責任をもってこの党をしっかりした存在に持っていくために、火中の栗を拾うつもりで立候補を決断しました」

中道の新しい代表は13日に選出される予定です。