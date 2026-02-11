テクニカルポイント 豪ドル/ドル、昨年来高値を更新、上値探り再開 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、昨年来高値を更新、上値探り再開

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、昨年来高値を更新、上値探り再開



0.7197 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7106 現値

0.7090 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7019 10日移動平均

0.7013 一目均衡表・転換線

0.6949 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6913 21日移動平均

0.6896 一目均衡表・基準線

0.6687 一目均衡表・雲（上限）

0.6652 100日移動平均

0.6629 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6594 一目均衡表・雲（下限）

0.6583 200日移動平均



1月29日の高値0.7094ドルを上抜いて昨年来高値を更新しており、上値探り再開となっている。きょう、2023年2月2日以来の0.71ドル台に乗せ、2023年2月2日の高値0.7158ドルを上抜けば、2022年6月3日の高値.7283ドルを試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2022年4月20・21日の高値0.7458ドルが上値の目標になる。

