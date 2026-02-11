◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位・谷口将隆 ▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・緑川創―同級１５位・加藤寿（４月３日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーウエルター級王者・緑川創（つくる、３９）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝が、４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で同級１５位・加藤寿（４０）＝熊谷コサカ＝との初防衛戦に臨むことが１１日、発表された。都内で会見に臨んだ緑川は、年上の挑戦者との対決に「負けるわけにはいかない。（加藤が）ボクシングをずっとやられていることを尊敬しつつ、しっかり試合で見せられたら」と“中高年の星”として快勝での防衛を誓った。

元キックボクシング世界王者の緑川は昨年１１月２７日、東洋太平洋同級王者ワチュク・ナァツ（八王子中屋）を２―１の判定で下し、ボクシング転向から無傷の５連勝（３ＫＯ）、わずか１年１か月の異例のスピードでタイトルを獲得。キック引退から４か月後の２３年６月に誕生した長男・路唯（ろい）くんをリングで抱っこし、「チャンピオンベルトを巻い長男をリングに上げる」というボクシング転向後の夢をかなえた。

王者となり「周りからちょっとチヤホヤはされてるんですけど（笑）。でも、練習やら生活やらは何も変わらず、ブレずにそのままやっている」という。子供をリングに上げる目標は達成したが「残りの現役生活はそんなに長くはないと思うが、ここからは子供や中高年の方々に大きな背中を見せながら、自分がどこまでいけるか挑戦したい」と新たな夢を掲げた。

東洋太平洋王座を獲得したことで、ＷＢＣ世界２４位にランクされた。ＷＢＣ同級王者には、身長１９７センチで「タワーリング・インフェルノ」の異名を持つセバスチャン・フンドラ（２８）＝米国＝が君臨する。１７１センチの緑川は「バケモノばかりの階級なので」と苦笑しつつも、「でも人生一度きりなので、ここまで来たら、どこまで行って、どこまで勝てるか挑戦したい。もし本当にタイトルマッチまでいけたら、今までにない形が見せられると思う」とさらに夢を広げた。

挑戦者の加藤は、１３勝（８ＫＯ）１４敗２分け。２４年１０月には、３９歳の加藤が当時４０歳の日本同級王者・出田裕一（三迫）に挑戦。５回ＴＫＯ負けを喫した。４０歳での初タイトル獲得へ「緑川選手はとても強く、どう攻略しようかな、と頭を抱えるぐらいの強い選手だなと思っている。たぶんラストチャンスだと思うので、ここで勝つか負けるかで今後が変わってくると思う」と決意を示した。

◆緑川 創（みどりかわ・つくる）１９８６年１２月１３日、東京都生まれ。３９歳。高校時代は野球部に所属。高校３年の１１月にキックボクシングを始め、新日本キックの中量級エースとして活躍。第８代新日本キックボクシング協会ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座を獲得。キックの戦績は８９戦５７勝（２５ＫＯ）２０敗１０分け２無効試合。２３年２月のキック引退後、ボクシングに転向し２４年１０月にＢ級（６回戦）デビュー。２５年１１月、５戦目で東洋太平洋スーパーウエルター級王座を獲得。身長１７１センチの右ボクサーファイター。