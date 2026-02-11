諫早市で誕生した、日本一のスパイス。

開発したのは、木材リサイクル企業なんです。

実は、新たな資源の循環を目指しています。

【NIB news every. 2026年1月30日放送より】

◆調味料選手権で日本一「しげるの八番」

おいしそうに焼けた “肉のうま味” を引き立てる、とっておきのスパイスがあります。

その名は「しげるの八番」。

パスタのアクセントなど、さまざまな料理に活用できる5種類の『しげるのスパイス』シリーズの中で、日本一に輝きました。

開発したのは、藤田 茂さんです。

（藤田 茂さん）

「下味に使ってもいいし、食べるときにつけて使ってもらう。(料理の)プロの方たちから認めてもらえたことが、本当にすごく自信になるし、うれしく思う」

名前の「八番」の由来は…。

（藤田 茂さん）

「一番最初にスパイスをつくった時に配合自体も分からなくて、とりあえず何となく作りながらやってみた。その中で8番と書いてあるのが “しげるの八番” の基になった商品」

去年10月、大阪で開かれた調味料選手権で、スパイス部門の日本一にあたる最優秀賞を受賞しました。

オニオンとにんにくの香りを効かせ、肉との相性の良さや、下味にも仕上げにも使える点が、高く評価されました。

◆開発したのは木材リサイクル企業… その理由とは？

藤田さんが勤める “会社の事業” として開発した「しげるの八番」。

スパイスを手がけたのは、一般的な“食品メーカー”

…ではなく、なんと諫早市の木材リサイクル企業「飯盛グリーン開発」。

諫早市の「飯盛グリーン開発」は、木の伐採を行い、自社の処分場で加工。

大きなものは薪として販売し、木くずは、養豚場や農場で活用してもらうなど、木材を100％再利用するリサイクル事業が本業の会社です。

一見、スパイスとは遠くかけ離れた会社にみえますが…

案内してくれたのは「エナジーファーム」。

自社で運営する、諫早市高来町にある農場です。

（飯盛グリーン開発 藤田 茂さん）

「エナジーファームとして立ち上げて、ここでスパイスに使う野菜をつくっている」

この農場で唐辛子やしょうが、ケールやバジルなど、スパイスに使用する野菜を栽培しています。

畑で使われているのが、廃木材から生まれた木くずを発酵・熟成させた栄養豊富な「堆肥」です。

（飯盛グリーン開発 藤田 茂さん）

「初めて農業に携わって、今まで全く家庭菜園すらしたことなくて、イチから始めた形」

土地測量の仕事をしていた藤田さんは、4年前に飯盛グリーン開発に転職。

多くの人のサポートを受けながら、未経験の農業に挑戦することになりました。

（飯盛グリーン開発 藤田 茂さん）

「ようやく、たくさんの野菜ができるようになってきて、本当にうれしいし、野菜が育つことがすごく楽しい」

◆環境負荷を減らしつつ、新たな価値を生み出す

廃棄されるはずの木材を、土に還す。

土を育て、野菜を育てて商品開発につなげる。

社長の植松 将志さんは、環境負荷を減らしながら新たな価値を生み出したいと考えています。

（飯盛グリーン開発 植松 将志 社長）

「木を切ることがスタートになるので、それをどう最後までいかしていくかという形を考えた時に、今の構想が思いついた。

地域の中で生まれたものを加工して、外に諫早の商品として、外に出していける。この事業自体が本当にいいこと」

◆「いろんな料理を引き立てる」地元の飲食店でも話題に…

販売開始から約2年で、累計2万本を突破した「しげるのスパイス」シリーズ。

地元の諫早市にある飲食店でも、人気が高まっています。

焼き鳥店『呑み食い処さむらい』では、“しげるの一流” と、“しげるの唐辛子” を、それぞれのテーブルに常備しています。

（呑み食い処さむらい 井上 裕二 社長）

「肉には合うと思う。やっぱり味のアクセントを変えるところで(このスパイスが)いきる」

パスタやピザなどを扱う『LIBEROcafe』では、“しげるの唐辛子” を使った、新たな商品を考案。

マイルドな卵と、ピリ辛なスパイスのアクセントがくせになる「辛ボナーラ」は人気メニューのひとつです。

（LIBEROcafe 平古場 淳 代表）

「子どもが好きなカルボナーラなんですけど、赤の唐辛子がピリッという辛みが結構強くて、大人が好きなパスタに早変わり…みたいなそんなイメージ」

そのほか、「青唐辛子」は刺身に使うワサビの代わりに、「ジンジャー」はちゃんぽんなどにおすすめだということです。

木材リサイクルが本業の飯盛グリーン開発ですが、日本一の受賞を “追い風” に、スパイス事業の拡大を視野に入れています。

（飯盛グリーン開発 植松 将志 社長）

「(受賞の)反響もあったし、この1年間で何とか海外に進出していきたいと考えている。

その中で得た利益を地域に返しながら、もっともっと大きい会社にしていきたい」

（飯盛グリーン開発 藤田 茂さん）

「本当にいろいろな食べ方があるのでいろいろな食べ方で楽しんでもらいたいし「しげるの八番」は肉に合う商品なので、ぜひ肉に使ってつけて食べてもらいたい」

諫早の大地の恵みを生かして、食と環境をつなぐ挑戦へ。

藤田さんたちは新たな資源の循環を目指します。

『しげるのスパイス』は、県内の飲食店や道の駅など、約50店舗で販売しています。

インターネットでも購入できるということです。