これ一枚でサマになる！立体ロゴがしっかり映えて、裏起毛でぬくぬくあったかい【ザノースフェイス】のスウェットがAmazonで今チェックできるよ！
アウトドア発、タウンユース行き。毎日に馴染むこのスタイル【ザノースフェイス】のスウェットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのスウェットは、柔らかな肌触りとしっかりとした保温性が魅力だ。乾きやすさを考慮してリサイクルポリエステルを混紡しており、日常使いしやすい実用性も備えている。
胸元にはロゴをあしらい、フード部分には立体刺繍でロゴを表現。シンプルながら存在感のあるデザインで、ブランドらしい上質さが際立つ仕上がりとなっている。
アウトドアシーンはもちろん、タウンユースにも自然に馴染む万能な一着で、デニムやチノ、スウェットパンツなど幅広いスタイルと相性が良い。
季節を問わず活躍し、日常のさまざまなシーンで頼れるスウェットパーカとなっている。
