マーク・ハミルが鬼少佐役、「歩みを止めたら即死」スティーヴン・キングの幻の処女作を初映画化
“ホラーの帝王”スティーヴン・キングの幻の処女作として知られる小説『死のロングウォーク』を初映像化した映画『ロングウォーク』（原題：THE LONG WALK）が、6月に日本公開されることが決定した。あわせて、鬼少佐が若者たちを追い詰める特報映像とティザービジュアルが解禁された（R15+、配給：クロックワークス）。
【動画】映画『ロングウォーク』特報映像
1970年代に小説家デビューして以来、世代を超えて支持されるキングは、『シャイニング』『IT／イット』『ミザリー』など数多くの名作を世に送り出し、映像化されてきた。本作の原作『死のロングウォーク』は、大学在学中にリチャード・バックマン名義で執筆された作品で、完成時期は1974年の『キャリー』以前とも言われる事実上の長編初執筆作。ファンの間では“原点にして最高傑作”との呼び声も高い作品が映画化された（全米では2025年9月12日公開）。
監督は『ハンガーゲーム』シリーズを手がけるフランシス・ローレンス。社会全体を支配し、この“競技”を執り仕切る鬼少佐役を『スター・ウォーズ』シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルが演じた。極限状態に放り込まれる若者たちには、今後の活躍が期待される新鋭俳優たちが集結した。
解禁された特報映像は、「歩みを止めたら即死」という衝撃的な言葉から幕を開ける。少佐が告げるのは、「時速4.8kmを維持すること」「警告3つで即失格（即死）」「コース離脱も失格」「最後の一人になるまで歩き続けろ」という無慈悲なルール。装甲車に囲まれ、銃口を向けられながら進み続ける50人の若者たちの姿が映し出される。
一見のどかな田舎道での行進の裏側には、休息も睡眠も許されない過酷な現実が待ち受ける。靴ひもを結ぶ一瞬の遅れが命取りとなり、逃げ出そうとすれば容赦なく銃声が響く。限界を超え、崩れ落ちていく参加者たちの姿が、観る者を強烈な緊張感を与える。
勝者は“最後の一人”のみ。ゴールすら存在しないデスゲームの中で、若者たちは何を求め、何を捨てるのか。命を賭けて歩き続ける彼らの選択と覚悟に注目が集まりそうだ。
