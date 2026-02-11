第19回朝日杯将棋オープン戦決勝が2月11日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が伊藤匠二冠（叡王、王座、23）に94手で勝利し3年ぶり5度目の優勝を飾った。通算5度の優勝は、羽生善治九段が保持する最多回数に並ぶ快記録となった。

現在2つのタイトル防衛戦に臨んでいる藤井竜王・名人が、思い出の朝日杯で3年ぶりの優勝を飾った。初優勝は15歳の五段だった2017年度大会で、当時の決勝戦記録係を務めていたのが伊藤二冠だった。8年越しの決勝の舞台では、そんな両者が盤を挟むというファン垂涎の展開となった。

振り駒で伊藤二冠の先手番となると、得意の相掛かりの出だしに。早いペースで進行すると、一気に高難度の中盤戦へともつれこんだ。攻めに出た伊藤二冠に対し、藤井竜王・名人も意欲的に対応。バランス感覚の難しい将棋となったが、藤井竜王・名人が主導権を握ると、緩急自在の指し回しでじりじりとリードを押し広げていった。

劣勢に追い込まれた伊藤二冠も、堂々と後手陣へと踏み込んで揺さぶりをかけたが、藤井竜王・名人は動じない。正確な受けの手を重ねて、3年ぶりの優勝を決めた。

藤井竜王・名人は、「終わったばかりなので（優勝の）実感はない」としたが、「朝日杯は私が初めて棋戦優勝ができた大会で、思い入れがある。決勝戦で伊藤二冠と対戦できて、集中して指せたのは大きな経験と収穫だと感じている。この経験を糧に成長していけるように引き続き頑張っていきたい」と喜びを語った。

藤井竜王・名人は、朝日杯で5回目の優勝。羽生九段は2009年度の第3回大会から、11、13〜15年度大会で歴代最多の5回の優勝を飾っており、藤井竜王・名人はこの快記録に並ぶこととなった。2つのタイトル防衛戦に臨む中で手にした嬉しい優勝杯。この記録を今後どこまで伸ばしていくのか、さらにハードスケジュールの中での2つのタイトル戦をどのように攻略していくのか。今後の戦いぶりからもまだまだ目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）