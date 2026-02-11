女優の内田理央が、2月10日、自身のInstagramを更新。友人との “ボリューミーランチ” のオフショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

内田は《ドラマ終わりに友達とランチ 最近お仕事以外で全然写真を撮れていなかったから、インスタ枯渇気味でした》とつづり、都内にあるカフェでナポリタンの上にハンバーグ、さらに半熟卵がのった「ハンバーグナポリタン」を前に微笑むオフショットを公開した。

そして、《撮影がひと段落したので、少しゆっくり自分の時間を楽しめたらいいなと思ってます。見たいアニメや漫画が溜まってるんだーーー！ さて、今夜は#略奪奪婚 6話の放送です 道で突然襲われる千春、どうなる？！》などと続け、現在放送中の主演ドラマ『略奪奪婚〜デキた女が選ばれる〜』（テレビ東京系）の番組告知も加えた。

コメント欄にはファンから

《美味しそう 結構ボリューミー》

《ご友人とランチ、笑顔のりおちゃんが眩しいです…》

《見ているだけでも癒されますね》

などと歓びの声が寄せられている。また、

《略奪奪婚今期一番ハマってます 毎週待ち遠しい！》

と内田の主演ドラマを楽しみにしている声も出ている。

このドラマについて、制作会社関係者が言う。

「長年交際して結婚したものの、子どもに恵まれなかった妻の前に、夫の子を見もごった若い女性が現れるという衝撃展開から始まる復讐不倫ドラマです。

内田さんは、不倫された末に離婚を突きつけられる妻役を演じています。色気のある描写が多く、内田さんは何度もベッドシーンに挑んでいます。精神的に追い込まれていく女性の弱さや危うさを、体当たりで表現している印象ですね」

内田は2010年6月、「日テレジェニック2010」に選ばれ、日本大学を卒業後の2014年、『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）で女優として本格デビューした。2015年からはファッション誌『MORE』の専属モデルを務めている。

「内田さんは、これまでもラブコメディからシリアスまで幅広くこなしてきましたが、今回のドラマのような振り切った役は久しぶり。本人も『綺麗に見せることより、感情をむき出しにすることを意識している』と話していました。

モデル出身の内田さんですが、今やトップクラスの女優にまで上り詰めましたね。当初は、演技の未熟さを指摘されることも多かったですが、“ちょい役” もいとわずに出演を繰り返したことで成長してきました。

転機は、なんといっても2020年の『来世ではちゃんとします』（テレビ東京系）で主演を務めたことでしょう。低予算ながら、性依存症の女性という難しい役柄をポップに演じ切り、“当たり役” として、シリーズ化もされました。

また、2024年に主演したドラマ『嗤う淑女』（フジテレビ系）では、稀代の悪女を演じ、新境地を開拓しましたね」（前出・制作会社関係者）

クセのある役も見事にこなす内田の “女優魂” から、目が離せない。