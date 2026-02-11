氷川きよし、自家製レモン漬け＆豪華な「宝物」公開に「丁寧な生活で素敵」「美意識が光ってる」
【モデルプレス＝2026/02/11】歌手の氷川きよしが2月11日、自身のInstagramを更新。蜂蜜レモン漬けを仕込む写真を公開した。
氷川は「マイヤーレモンで塩レモンと蜂蜜レモン漬けをこさえた」とつづり、丁寧にスライスされたレモンや保存瓶が並ぶ様子を公開。こだわりの食材を用いた自家製の塩レモンと蜂蜜レモン漬けを仕込む様子を披露している。また、「ギフトの宝物」「好きな物」として、高級ブランドのエルメスのスカーフの額装や、ペアグラス、チョコレート、豪華なバラの花束といった写真も複数枚公開している。
この投稿に、ファンからは「丁寧な生活で素敵」「美しいお部屋」「宝物と好きな物に囲まれた生活、憧れる」「理想の生活」「蜂蜜レモン、真似してみる」「美意識が光ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
