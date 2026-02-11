相川七瀬、大物男性ミュージシャンと会食中の2ショットに反響「神と女神」「豪華すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/11】歌手の相川七瀬が2月9日、自身のInstagramを更新。大物ミュージシャンとの食事を満喫したことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】50歳美人歌手、大物男性ミュージシャンとの親密ショット
この日、相川は「B'zの松本さんと」と添えて、B’zの松本孝弘と食事を楽しむ2ショットを公開。この日の様子について「色んなお話しが出来て楽しい夜でした ありがとうございました」と綴っている。松本は療養に伴い2025年6月21日から開催を予定していた「B’z presents UNITE ＃02」への出演を辞退。同年11月からスタートした全国ドームツアー「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」で復帰を果たした。
この投稿には「豪華すぎる」「レジェンド同士」「貴重な2ショット」「すごい組み合わせ」「神と女神」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】