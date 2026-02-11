206万回以上視聴され6万以上の「いいね」を獲得しているのは、赤ちゃんが猫を愛でている様子。可愛さが詰まった投稿には、視聴者から「こんなに小さな子が猫の楽しみ方を分かってる」「最後の表現力100点満点です！！！」などのコメントが集まっています。

【動画：猫のことが大好きな『1歳の赤ちゃん』→頭を近づけて『スリスリ』し始めると…爆笑の展開】

赤ちゃんだってモフりたい

Instagramアカウント「柴犬Halu」に投稿されたのは、1歳の赤ちゃんがキジトラのMugiちゃんを可愛がっているときの様子。赤ちゃんはMugiちゃんが大好きなようで、ニコニコと満面の笑みを浮かべながらMugiちゃんをなでていたそうです。

赤ちゃんはMugiちゃんの背中を優しくなでたあと、なぜか顔を床につけて頭をぶんぶんと振り始めたとのこと。よく見たら、頭でMugiちゃんの頬をスリスリしていたのだそうです！赤ちゃんは猫の愛で方をよくわかっているようですね。

全身で猫を感じたい

赤ちゃんは頭を伏せた姿勢のままMugiちゃんの頭を抱き寄せ、手でなでなで。とても愛おしそうにMugiちゃんの顔をなでまわしていたといいます。Mugiちゃんは目元や口元をなでられながら、おとなしくしていたとのこと。

頭でMugiちゃんをスリスリするのに満足したのか、赤ちゃんはようやく顔を上げたそう。赤ちゃんはそのままMugiちゃんをなで続けるつもりだったようですが…Mugiちゃんからすると「チャンス」だったようです。

逃げられちゃった！

赤ちゃんが顔を上げて体勢を整えているあいだに、Mugiちゃんはするりと逃亡！大好きなMugiちゃんに逃げられてしまった赤ちゃんはというと、「あああ～～～～」と絶望的な声を上げて倒れ込み、見事な「ズッコケ」を披露したそう。逃げられて残念な気持ちが伝わります。

Mugiちゃんは、赤ちゃんの遊び相手になるときは必ず手加減をする優しい猫さんなのだそう。優しく相手をしてくれるお兄ちゃんがいて、本当によかったですね。

赤ちゃんがMugiちゃんと戯れる投稿に、視聴者からは「顔当てる気持ちめっちゃ共感」「転げたくなるし、声も出ちゃうよね！！！」と、共感のコメントも届いていました。

Instagramアカウント「柴犬Halu」には、赤ちゃんの相手をするMugiちゃんの他、柴犬のHaluちゃんも登場していますよ。

