鉄工所に迷い込んだところを保護された1匹のキジ白の子猫子猫。彼は元気いっぱいのわんぱくボーイで……。

先住猫を相手に“暴走”する子猫を記録した動画は11万再生を突破するとともに、「社交的で甘えん坊で可愛い」「お兄ちゃん達に遊んでもらえて良かったね」とのコメントが殺到しています。

【動画：鉄工所で保護された赤ちゃん猫→先住猫が可愛がってくれて…宝物のような『愛おしい日常』】

甘えん坊の保護子猫・てつおくん

22匹の保護猫さんと暮らす愛猫家ご夫妻運営の人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、保護子猫『てつお』くんの動画です。はじまりは2025年の12月。てつおくんは、ご夫妻のご友人が勤める鉄工所に迷い込んだといいます。

倉庫に身を潜めていたところを4日間かけて保護されたてつおくんは、その後、ご夫妻のもとへ。保護当初は猫風邪を患っていた彼も、医療ケアとご夫妻のお世話で無事回復したそう。動画内には、先住猫さんたちと元気に交流するてつおくんの姿が収められていました。

先住猫さんたちを相手に大暴れ!?

わんぱく盛りなてつおくんは遊びにも積極的。動画中盤には、先住猫『こじろう』くんの背後よりちょっかいをかける彼の姿がありました。そんなてつおくんに対し、こじろうくんはニャンプロを交えての“指導”を。彼は先住猫さんとの遊びを通じ、社会性を学んでいるようです。

てつおくんがとくに信頼を寄せているのが先住茶トラ猫『きんた』くん。お互いをよき遊び相手とする彼らは、日々ニャンプロを楽しんでいたそう。一方、遊びのスイッチが入ったきんたくんからカウンターを受けると、てつおくんはすぐさまお腹を見せ、降参のポーズをとったのだとか。

まだ幼いてつおくんは、人との触れ合い方も勉強中の様子。動画内には、パパさんの足にじゃれつくなか、ガブリと“まじ噛み”してしまう一幕が捉えられていました。そんな失敗も許されてしまうのは、彼の魅力あってのことなのでしょう。

先住猫さんたちの“指導”は続く！

てつおくんは先住猫『じょうじ』くんとも大の仲良し。動画終盤にはてつおくんをしっぽであやすじょうじくんの姿も見受けられましたが、遊びがエスカレートすると、すかさず猫パンチが入ることも。先住猫さんによる愛ある指導もまた、てつおくんにとってはかけがえのない日常の一コマのようです。

先住猫さんたちとのコミュニケーションを楽しむてつおくんの動画には、「てつおちゃん元気一杯でかわいい。やさしい先住猫ちゃんたちに遊んでもらえる、にぎやかな毎日楽しそう」「大声で鳴いて騒いで暴れてお兄ちゃんたちを翻弄するテツちゃん。遊んでくれる仲間が沢山！！幸せだよ」との声が。また、動画内では先住茶トラ猫・きんたくんが療養中との発表も。コメント欄には、きんたくんへのあたたかな応援メッセージも多数寄せられていました。

たくさんの猫ちゃんを保護し、里親さんとのご縁を結ばれてきた動画投稿者ご夫妻。人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、保護猫活動の様子が多数公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。