サムスン電子ジャパンがSamsung Members限定「新製品体験会」を東京・大手町で3月8日に開催！申込は2月24日まで。Galaxy S26シリーズなど
|Samsung新製品体験会が2026年3月8日（日）14時から開催！参加者募集中
既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）は10日（現地時間）、アメリカ・サンフランシスコおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked February 2026: The Next AI Phone Makes Your Life Easier」を現地時間（PST）の2026年2月25日（水）10：00から開催すると発表しました。日本時間（JST）では2月26日（木）3：00から。
応募した人の中から抽選で80人が参加でき、応募はSamsung Membersアプリから行い、応募期限は2026年2月24日（火）23：59までとなっており、イベントでは参加者全員に新製品が貸し出されるほか、豪華景品が当たる抽選会や参加者だけの特別な体験が用意されているとのこと。新製品は具体的に明記されていませんが、恐らく新製品発表会において次期フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」シリーズが発表されると思われ、日本でもGalaxy S26シリーズの「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S25 Ultra」が販売される見込みなので、これらのせいひんがメインとなるのではないかと思われます。
さらにイベント中は会場の様子の撮影を行う予定となっているため、その際に会場内の参加者が映り込む場合があるのでご注意ください。その他、詳細は応募ページや応募規約などをご確認ください。その他、同社ではこれまでにもグローバル向け新製品発表会が行われた翌朝から新製品をGalaxyの世界最大級なショーケース／旗艦店「Galaxy Harajuku」や体験スペース「Galaxy Studio Osaka」などで展示してきているため、今回もイベントに参加できなくても発売前に先行してタッチ＆トライはできると思われます。
サムスン電子ジャパンでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズを投入されており、今年も昨年の「Galaxy S25」シリーズに続いてGalaxy S26シリーズが発表されると見られており、Galaxy S26シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S25シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにブラッシュアップされています。主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S26 UltraはUWBやSペンに対応しており、Galaxy S26シリーズはともにWi-Fi 7に対応しています。
今回、そんなGalaxy S26シリーズなどの新製品を実際に試せる新製品体験会が大手町プレイスで3月8日に開催され、参加者を募集しています。体験会では参加者に新製品が貸し出されてじっくりとタッチ＆トライできるほか、豪華なプレゼントも用意されているのこと。またサムスン電子ジャパンではすでに紹介しているようにGalaxy Unpacked February 2026の開催予告に合わせて「あなただけの特別オファー新製品購入キャンペーン」を実施しており、対象の新製品を購入した場合に公式Webストア「Samsungオンラインショップ」で使える4,500円クーポンがもらえます。
