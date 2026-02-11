

タレント・中澤裕子が11日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループ・モーニング娘。の後輩との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



中澤は「愛ちゃんと。」と書き出し、「プライベートの愛ちゃんは ナチュラルなのに キラキラツヤツヤの自発光が可愛すぎました。」と報告。黒でまとめたコーデの中澤の隣には、光沢のあるブラウンのダウンにニット帽姿の高橋愛の姿が。



ピースサインで寄り添う元モー娘。コンビの2ショットを公開し、「一緒にランチした娘が 『かわいい、、オーラがやばい、、愛ちゃんかわいい、、』 とバイバイした後もずっと呟いてました♡」と娘も一緒だったこと明かした。



「先輩後輩共に慕われている愛ちゃん。 もう、、大好き。ほんと。 連絡もらえてとーっても嬉しかったです。」とつづった。この投稿に高橋も「中澤さん お時間作ってくださってありがとうございました 大好きです」と返している。



モー娘。初代リーダーの中澤と6代目リーダーの高橋。夢の“競演”に、ファンも「素敵なツーショット」「伝説的な二人」「娘さん、やばい♡羨ましすぎる」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）