アヤックス冨安健洋が、テルスターとの練習試合で後半から30分プレーした

オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が、完全復活に向けて実戦経験を増やしているようだ。

オランダメディア「Voetbal Primeur」は、冨安が練習試合にキャプテンマークを巻いて30分ほどプレーしたと伝えている。

昨夏、イングランド1部アーセナルとの契約を解除した冨安は、負傷の回復に努めていた。そして半年間の無所属期間を経て、今冬にアヤックスへの加入が決定した。そして2月1日に行われたエールディビジ第21節のエクセルシオール戦に後半35分から左サイドバックで途中出場し、484日ぶりに公式戦のピッチに立った。

ここから再発をさせないようにケアしながら、さらにコンディションを上げていき、先発でもプレーできるようにしていくことが、冨安の一つの目標になるだろう。そのなかで「Voetbal Primeur」はアヤックスが2月9日にオランダ1部テルスターとの練習試合を行い、2-0で勝利と伝えた。

そして、この試合に「冨安は後半から出場し、日本人DFは30分間プレーして重要な時間を過ごした。また、彼はキャプテンマークを巻いた」と伝えている。クラブはこの試合の動画をYoutubeにアップ。冨安が最終ラインでボールを奪ってカウンターの起点になる場門も映されていた。

また、この試合では8日のAZ戦で途中出場したウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコも出場。冨安とアーセナルでもチームメイトだったウクライナ代表は、1ゴールを挙げてチームの勝利に貢献した。（FOOTBALL ZONE編集部）