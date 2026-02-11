昨年までプロ野球ＤｅＮＡ担当だった私は１月から写真部に異動した。今年はＤｅＮＡキャンプ取材にカメラマンとして同行している。２年連続の沖縄・宜野湾で“ルーキー”を見つけた。昨季限りで現役を引退し、１月から球団広報に転身した徳山壮磨さん（２６）だ。

ジャケットを着こなし、時にはジャージー姿でカメラを持ち、選手と一緒にグラウンドを激走。ガッツあふれるスタイルでセカンドキャリアを歩み始めている。ＳＮＳ更新や取材対応などの広報業務をしつつ、メインはブログ形式のモバイルコンテンツ「球団広報の徒然日記」を担当。「藤浪のボディビルポージング」など、公の場では見られない選手の素顔を発信している。徳山広報にしか撮影できない貴重なショットばかりだ。

チームには元選手の秦広報、牛田広報もいる。徳山広報はまだ２６歳。梶原、竹田らと同学年で、大半の選手が同年代という新人広報は「選手との距離の近さをファンに見せられるのは自分の強み。今が（人生で）一番充実しているかな」と、まだ転身約１か月とはいえ、すっかり仕事が板についてきた様子だ。

順風満帆な野球人生ではなかった。大阪桐蔭在籍時の３年春にセンバツで優勝。早大を経て２１年ドラフト２位でＤｅＮＡに入団するなど世代のトップを歩み続けてきたが、腰の手術などもあり、１軍登板は２９試合で１勝１敗８ホールド、防御率２・４５。昨季限りで現役引退を決断した。

同時期に環境が変わった同い年として、チームに貢献しようと奮闘する徳ちゃんの挑戦を見守りたい。（写真担当・太田 和樹）

◆太田 和樹（おおた・かずき）２０２２年入社。重い撮影機材を抱えて走り回り、異動後に体重が３キロ減。