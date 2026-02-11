◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）

ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が紅白戦に登板。打者3人を相手に無安打と、好投を見せました。

両チーム無得点で迎えた6回表に登板した竹丸投手。佐々木俊輔選手から空振り三振を奪うと、岸田行倫選手をキャッチャーへのファウルフライとし2アウトまで追い込みます。続く打者は昨年のドラ1・石塚裕惺選手。自身でこの日のベストボールとした外のチェンジアップで空振り三振を奪いました。この日の最速は147キロをマークしています。

体の状態はいい感じだったという竹丸投手。思い通りではないボールが続いてもしっかり修正できた面などを良かったと評価します。それでも、この日の自身の投球は「70点」。「真っすぐで空振りを取れたのはよかった」と手応えも明かしながらも、「いいボールを投げたいなっていうのはあったので抜けたりもあった」と振り返りながら、細かいコントロールの部分などで課題をあげました。

明日が第3クール最終日。1軍キャンプはその後、沖縄・那覇に移動しての調整が続きますが「変化球の精度だったり真っすぐの精度だったりを上げて、仕上げていければいいなと思います」と意気込みました。