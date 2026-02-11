お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が１１日、Ｘに新規投稿。新幹線で「モヤモヤ」した出来事を明かした。

「新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた。 仙台の先、古川まで２時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座ります。 ちなみに、金持ちそうで、ワガママそうは、内間が思ってそうなので書きました。 僕は一切思ってません。嫌な人だなと思ってはいます。」とグリーン車の車内でのできごとをつづった。

今回の投稿には「聞かなくてもいいと思います。私、いつも勝手に倒します」「聞かなくていいんですよ」「オバサン空気読めなさすぎｗ」「新幹線の座席は、設計上リクライニング前提。だから倒すこと自体はマナー違反じゃない」「声かけるのは大事だけど、許可制ではないですよね。みんながお互い気持ちよく乗れたらいいのに」など多くの声が寄せられている。

真栄田は続く投稿で「そんな中、私の前の方に座る、後方から確認してもトレンディエンジェル斎藤さんだと分かる斎藤さんは、優雅にシートを倒されております。トレンディだね」と髪の毛がくしゃくしゃになっているトレンディエンジェル・斎藤がグリーン車の座席でシートを倒して座っている後ろ姿をアップ。その後も「後ろに人がいなくても、席を倒さない派もいる。」とシートを倒さずに座る相方・内間政成の写真も添えた。