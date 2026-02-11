◆紅白戦 紅組０―０白組（１１日・サンマリン宮崎）

今季初実戦となった紅白戦で、キャンプ１軍スタートの新人たちがそろってロケットスタートを切った。

ドラフト１位左腕の竹丸和幸投手は白組の４番手で登板。佐々木、石塚を三振に仕留めるなど、１回無安打２奪三振で完璧なデビュー戦となった。「いつもと変わらず投げられたら」と話していた通り、堂々の投球を披露した。

同２位の田和廉投手は白組の５番手で登板し、１回１安打無失点。オンリーワンのスリークオーター右腕は、スライダーを効果的に使って本塁を踏ませなかった。

紅組６番手で登場した同３位の山城京平投手は、昨季打率３割をマークした泉口を遊ゴロに打ち取るなど、新人離れした投球を見せた。リチャードから三振を奪い、１回１安打無失点。ドラフト１〜３位の投手は、前評判にたがわぬ投球を見せた。

投手陣だけではない。ルーキー野手陣も存在感を放った。ドラフト４位の皆川岳飛外野手は紅組の「７番・右翼」でスタメン出場。７回に同期入団の田和が投じた１４５キロを右前に運び、“プロ初安打”をマークした。

同５位の小浜佑斗内野手は、５回に現役ドラフトで加入した松浦の直球を逆らわずに右中間へ。走攻守３拍子そろう即戦力ルーキーは沖縄出身。「いろんな人が（２次キャンプ地の沖縄に）戻ってくることを期待している」と意気込んでいた通り、１軍残留に向けて初実戦で中前安打と結果を残した。

ドラフト１〜５位がキャンプ１軍スタートを切ることは異例だが、松井秀喜臨時コーチが見守る中、その５人がそろって好発進。フレッシュな新戦力が競争を活性化させそうだ。