吐く息が白い。気温４度。凍てつく寒さの神宮外苑のブルペンで、ヤクルト・石川雅規投手は熱くなっていた。直球に変化球をまじえて約１４０球の投げ込み。「場所は違えどやるべきことは変わらないので、このキャンプをどう使うかが大事。何とか必死こいてやっています」と小さく笑って神宮での１次キャンプを締めくくった。

首脳陣の方針もあり、実績のあるベテラン左腕は１軍の浦添ではなく２軍の神宮でスタートを切った。４６歳、プロ２５年目にして初めての経験。「２月１日に神宮にいるのは初めてですね」と振り返りながらも、そこは野球人。「２月１日にユニホームを着ると気持ちはビシッと入るので、場所は関係なく集中できますね」と言い切った。

降雪もあってメニューが変わることもあったがしっかりと土台を作ってきた。２月中に投げ込んで肩を作るのが２４年間、培ってきたスタイル。第２クールまでに１００球超のピッチングを４回こなした。「投げたい方なので。チームの方針もあるのでコーチの方と相談しながら投げる時は投げるというのは意識しています」とコーチ陣と話し合った上で調整を進めている。

キャンプとはいえ自宅から神宮へ通う日々。加えて今年は６勤１休（第１クールは５勤１休）と例年に比べてリズムが異なるが「シーズン中は基本５勤なわけなので、特に違和感なくやれています。神宮スタートがどうこうというのは全然気にせず、入ってしまえばいつも通りのキャンプかなという思いはあります」と自分のペースで練習をこなした。

神宮での１次キャンプを終えて、１３日からは宮崎・西都での２次キャンプが始まる。「ケガなく来ているので順調かなと思います。宮崎は暖かいと思うので、そこで球数を少なくしながら試合に合わせてというか、もう１個出力が上がると思う。そのための下地じゃないですけどしっかりとボールを放りたかったので、やりたいことできているかなというのはあります」と神宮での１１日間をまとめた。

奥川がブルペンで１００球超を投げ込むなど、ホームにいても浦添で日焼けしている仲間の動向はチェックしている。「チームメイトですけど、みんなライバル。奥川の記事とか見ると刺激になるので、僕も負けじとなんとか頑張りたい」。ベテラン左腕は２５度目のキャンプを順調に消化してシーズンに向かっている。（秋本 正己）