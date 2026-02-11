プロボクシング元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者の伊藤雅雪氏（３５）が代表を務めるＴＲＥＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧプロモーションの第１１回、第１２回興行の記者発表が１１日、都内で行われ、３月１２日、東京・後楽園ホールで行われる第１１回興行のメインイベントでは元日本、東洋太平洋ミドル級（７２・５キロ以下）王者で現日本同級１位の竹迫司登（たけさこ・かずと、３４）＝ワールドスポーツ＝が同級３位・酒井幹生（３２）＝角海老宝石＝と空位の日本同級王座決定戦１０回戦を戦う。

セミファイナルでは、東洋太平洋女子フライ級（５０・８キロ以下）王者・漣バル（２２）＝ワールドスポーツ＝がカレアン・リバス（３７）＝フィリピン＝と東洋太平洋女子ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座決定戦８回戦で対戦。さらに空位となる東洋太平洋女子フライ級王座決定戦として山家七恵（３４）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝と柳尾美佳（３０）＝花形＝が激突する。

戦績は漣が６勝（２ＫＯ）１分け、リバスが９勝（１ＫＯ）８敗４分け、山家が８勝（２ＫＯ）１敗、柳尾が７勝（３ＫＯ）４敗１分け。

１階級落として、東洋太平洋女子王座で２階級制覇を目指す漣は「初めての階級。世界で戦うための通過点。自分のボクシングを見せつけたい」と意欲を示した。相手の映像は「あまり見ていない」そうだが、「自分のレベルアップをしているので、相手は関係ない。自分はジャブが好きなので、今回もスピードのあるジャブを突いて、出入りして、しっかりポイントをとっていきたい」と青写真を描いた。

日本フライ級王者の山家と柳尾は、２０２４年１２月以来、１年３か月ぶりのダイレクトリマッチとなる。前回は３―０判定勝ちを収めた山家は「お互いに成長していると思うので、お互いの成長を見せられたら」と意欲。「前回は顔が腫れた」くらいのパンチ力を警戒している。柳尾は２度目のタイトル戦となるが「前回は何もできなくて終わった。アマチュア選手とスパーリングをやっていて、それでつけたスピードを武器に攻撃したい」とリベンジを誓った。