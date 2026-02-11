Stray Kidsリノ、日本の大物アーティスト名曲カバーで本人が反応「温かいメッセージ泣ける」「神展開」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】スキマスイッチの公式X（旧Twitter）が2月8日、更新された。8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）にメッセージを送り、話題を集めている。
【写真】スキズメンバー、日本の大物アーティストの名曲をカバー
リノは2月1日、スキマスイッチの「奏」のカバーをYouTubeで公開。流暢な日本語で同曲を歌い上げている。そして、Stray Kidsの公式アカウントがリノの「奏」のカバーをXで報告したところ、スキマスイッチの公式アカウントがその投稿を引用する形で「カバーしてくれてありがとうございます！」と韓国語で投稿。さらに英語で「Thank you for covering！」と感謝の気持ちを伝えている。
この投稿にファンからは「ご本人に届いてる！」「原曲もカバーも素敵」「いつか共演して欲しい」「温かいメッセージ泣ける」「神展開」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リノ、スキマスイッチ「奏」カバーで本人が反応
◆スキマスイッチがリノに宛てたメッセージに反響
