WEST.小瀧望「TBS AKASAKA COLLECTION」にコメント出演 共演者に“萌えた”出来事告白「本当に照れてしまって」
【モデルプレス＝2026/02/11】TBS系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）に出演している塩野瑛久・吉村界人・天野優が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演。WEST.の小瀧望がメッセージを寄せた。
【写真】小瀧望が本当に照れてしまった共演者
この日は、同イベントのテーマ「SWEET AKASAKA」にちなみ「未来のムスコ」出演者からの「ビター＆スイートなタレコミ」が紹介された。WEST.の小瀧望からは手紙にて、塩野について「劇団アルバトロスの中では、役柄と同じく裏でもまとめ役になっていて、そういう力や男気にビターさを感じます。あと趣味がカメラらしく、現場でもたくさん写真を撮っていただいたり、誰かを撮っていたり。その構えてる雰囲気やひげの生えた横顔があまりに渋く、とっても“ビター萌え”してしまいます」と絶賛した。
また「この前、お芝居の最後で2人（小瀧と塩野）で見つめ合ってしまうというシーンがあり、そこで本当に照れてしまって笑ってNGを出してしまいそうになるほどでした。また、以前お話した時に、居酒屋などでわいわい大人数で過ごすより、友達とサシでカフェで過ごすことが多いとおっしゃっていて、スイートだなと思いました。あと、シンプルに甘いものもとっても好きらしいです」とメッセージを寄せていた。
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催した「TBS AKASAKA COLLECTION」。同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）のほか、「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の豪華キャストや村重杏奈、希空（のあ）、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩。さらには、しなこによるパフォーマンスも実施された。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
◆小瀧望、塩野瑛久に“ビター萌え”
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
