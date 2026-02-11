5児の父・杉浦太陽、母親の古希祝いに豪華似顔絵プレゼント「愛に感動」「素敵すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の杉浦太陽が2月11日、自身のInstagramを更新。母親に贈った豪華なプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
◆杉浦太陽、母親の古希を家族で祝福
杉浦は「母の古希のお祝いを、家族みんなでしました」「みんなに囲まれてる姿を似顔絵にしてプレゼント」とつづり、母親を杉浦と妻でタレントの辻希美、5人の子供たちが囲んだ似顔絵の写真や、母親が第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクをあげている写真を投稿。「号泣するほど喜んでくれました」とサプライズは成功したことを明かし「まだまだ70歳 元気で健康でいてね」と、母親への思いを続けている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「素敵すぎる」「家族愛に感動」「最高のプレゼント」「見ているだけで温かい気持ちになる」「こんな息子さんで幸せですね」「理想の家族」などの反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
