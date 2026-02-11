「リップどこ行った？問題」セリアの“アイテム”で一発解決！110円でバッグを漁る日々から卒業できちゃった
「あれ、リップどこ行った？」バッグの中を探してもなかなか見つからない。そんな“あるある”を経験したことはありませんか？今の時期は特に唇の乾燥が気になってリップを手放せないからこそ、サッと取り出したい……そんなプチストレスをセリアがあっさり解決してくれました。
今回紹介するのは、リップクリームのキャップがそのままキーホルダーになる「キャップキーホルダー」。見た目はシンプルなのに、実用性があって地味に便利なアイテムなんです。
◆セリア キャップキーホルダー 110円（税込）
セリアのトラベルコーナーで売られていた「キャップキーホルダー」は、キャップとボールチェーンがそれぞれ2個入りで110円（税込）です。カラーはピンクとブラックもありましたが、筆者はホワイトを購入しました。1個55円で購入できるとなるとお得感もあって嬉しいですよね！
キャップの素材はシリコンゴムで、触ってみるとぷにぷにと弾力があります。直径は1.7cm。なお、リップクリームのキャップ部分が14mm以下のものに対応しているので、サイズ感には注意が必要です。
◆リップのキャップにぴったりフィット！
普段使用しているリップクリームのキャップ部分にキーホルダーを付けてみると、シリコン製ということもあり、カバーがキャップにしっかりとフィットしました。
キーホルダー部分にボールチェーンを通すと、あっという間にリップクリームのキーホルダーが完成！ 普段からリップをポケットに入れて失くすことが多いので、キーホルダーにすることで紛失防止になりますね！
◆「キャップキーホルダー」で悩みが解決！
まずは、普段使っているバッグに付けてみました。小さなバッグだと、ポーチにまとめずにリップはそのまま入れることが多く、使うたびに探す手間がありました。気づいたらサッと使いたいアイテムだからこそ、バッグに付けておけば快適です。
バッグに付いた状態でも、片手でサッと開けることができるため、片手がふさがっていても大丈夫！ キャップだけが取れてしまうといった心配もありませんでした。
「リップクリームをよく失くす」「バッグの中で探すのが手間」という方は、一度試してみる価値がありそうです。100均ならではの手軽さも大きなポイントですね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
