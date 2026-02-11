大手芸能事務所ホリプロと「週刊プレイボーイ」（集英社）の共催オーディション、「ニューヒロインPROJECT」のグランプリお披露目会見が11日、都内で行われた。グランプリに輝いたのは愛媛県出身の高校3年生、清埜きりさん（17）。3月2日発売の「週刊プレイボーイ」表紙巻頭でグラビアデビューする。

女優になる夢をあきらめきれず、親に内緒で申し込んだオーディションで頂点に立った。決定時は喜びのあまり「梅干しみたいな顔で泣きました」という。

ヨーロッパ出身の父を持つエキゾチックな顔立ちとメリハリボディが魅力だ。「週プレ」ではこれまで深田恭子、足立梨花、佐野ひなこらが表紙を飾ってきた。2次審査進出が決まってから8キロ減量した根性の持ち主。沖縄・宮古島での撮影を終えて「目力が強いねって言われることが多い。自分でも本当にそう思います」。夏から秋の発売をめどに、写真集制作が決まったとサプライズ発表されると「え〜！」と驚きで口を押さえた。

多才だ。高校ではクッキング部の部長を務め、コース料理を1人で作れるなど食物調理検定1級の料理上手。特技は相撲で、小6の時に地元の女子の大会で準優勝した。「引退しちゃったんですけど栃ノ心さんが好き。得意技は押し出しです」。フォトセッションでは腰を落として“相撲ポーズ”。日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」の人気企画「温泉同好会」が好きと言い「ゆいPさんか大島さんと相撲を取りたい。強いほどやる気がわくので」と意欲を見せた。

小2から高2までミュージカル経験があり「自分を表現することの楽しさを知った」と芸能を志した。憧れの俳優はムロツヨシと井森美幸。「グラビアを始めとして、ドラマや映画に挑戦したい。朝ドラのヒロインをやりたい。一番好きなドラマの『孤独のグルメ』にも出たい」と女優業に夢がふくらむ。「皆さんが応援してよかったって思えるような、世界一のすてきな女優さんになるので、応援よろしくお願いします」と笑みがはじけた。【鎌田良美】