【あすから】セブンイレブン、チキンセール7日間限定開催 「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」がお得に
セブン‐イレブンはあす12日から「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」を特別価格で提供する。
【画像】期間限定で開催されるセブンイレブンの「チキンセール」
あす12日から18日まで7日間の期間限定で「ななチキ」、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」を、通常価格232円（税込250.56円）から33円引きの特別価格199円（税込214.92円）で販売するセールを実施する。
【期間限定チキンセール概要】
実施期間：2026年2月12日（木）〜2月18日（水）
内容：通常価格 各232円（税込250.56円）→特別価格199円（税込214.92円）
対象商品：ななチキ・ザクチキ（魅惑のうま辛）
■注意事項
※ななチキ・ザクチキ（魅惑のうま辛）を買うごとに33円引き。
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引き。
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引き。
※クーポン券での値引きは併用できる。
※一部店舗では「スパイスチキン各種33円引きセール」を実施。
※キャンペーン内容は変更になる場合あり。
※店内調理のため、すぐにご提供できない場合あり。
※在庫切れ、取り扱いのない場合あり。
※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品。
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外。
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外。
