お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が、10日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。ネットの批判でダメージを与える道具に使われがちなことを明かした。

ゆりやんは「私はダメージ与える道具に使われること、めっちゃ多くて」と切り出すと、「問題起きてる女性の人とか、ネットで炎上してる人に『確かにこの人、ゆりやんに似てるし』みたいな…言われたりとか。すっぴん大公開みたいな女性が炎上してたら、『すっぴん、でも、ゆりやんかと思った』みたいに言われて。あとは炎上してる2人の芸人みたいなのがいたとしたら、『いやー、そもそもこの2人、面白いと思ったことないんだよな。あと、ゆりやんも』関係ないやん、みたいな」と語った。

するとEXITりんたろー。（39）と、兼近大樹（34）が手をたたいて爆笑し、「めっちゃある！」「それ、めっちゃある」と同意した。

そして兼近は「それのうれしいバージョンもあって、それこそ第7世代ブームみたいなされてた時期もあったじゃないですか。あの流れで、『花子、霜降り明星、ゆりやん、EXIT、全員おもんない』って書いてて、一緒に入れてくれてる〜とかって。えー、チャンピオンの中に入ってるーみたいな。めっちゃうれしかった。この人たちをおもんないって言ってる人に入れてくれたら、じゃあ、めっちゃおもろいってことだと思って。めっちゃうれしかったことある」と明かした。