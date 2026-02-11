歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

マッサージなどのケアを受けたことを明かしました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「ボディマッサージと脚のマッサージ、首に肩に腕。そしてフェイスに目の周りの疲れをケア。最後にヘッドマッサージとスパ」「気持ち良かったです」



堀ちえみさんは「気持ち良かったです。」と書き出し「ボディマッサージと脚のマッサージ、首に肩に腕。そしてフェイスに目の周りの疲れをケア。最後にヘッドマッサージとスパ。」と、投稿。



続けて「私はベッドに寝たままで、全部この一台でできちゃいます。このヘッドスパもできるベッド。すごいと思う！」と、ベッドの写真をアップしました。







そして「終わってから温かいルイボス茶をいただき髪を乾かし。全身スッキリした！」と、記しました。



堀ちえみさんは「凝り固まった悪いもの、全部落とせたって感じ！」「あぁ、全部落ちたわっ。スーッキリ。」と、自撮りの写真をアップし、満足げな様子を綴っています。







堀ちえみさんは、２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療。

そして、2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

堀ちえみさんは、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】