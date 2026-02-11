お笑いコンビ、EXITりんたろー。（39）が10日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。オープニングトーク「もうすぐバレンタイン」で、娘からのチョコレートについて思いを明かした。

1月、妻でグラビアアイドル本郷杏奈の第2子妊娠を発表したりんたろー。は「例えば、女の子が生まれたりとかしたら、ねぇ、あるんじゃないですか、『パパ』みたいな」と切り出した。相方の兼近大樹（34）が「性別明かしてるの？今回は」と尋ねると、「明かしてないです。分かんないし、まだ」と答えた。そして兼近が「楽しみだねー、お子さんも生まれて。いいな、子どもがやってくれるチョコとかさ。子どもって、すごい頑張るじゃん、たまんねぇよな」と話した。

すると、りんたろー。は「あれには勝てないよ、どんなチョコレートも。ゴディバとかでも勝てない」と言い、兼近が「ゴディバも分かってるよ」と笑った。兼近が「娘が作ったチョコとは比べないでくださいよ。話しが違いますやん」と話すと、りんたろー。は「やっぱ、かっこいいおやじでいなきゃなとは思うけどね」と明かした。すると兼近が「ぜんぜんかっこいいと思ってるよ」と伝えると、りんたろー。は大笑いし「ダメだコイツは。もうダメです」と話した。