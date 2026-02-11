「2階でニャーニャー言ってるから、どうしたのかなと思って声かけてみた」



【動画】「ニャ、ニャ！」 おしゃべりしながら階段を爆走

そんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、黒猫の「ポルナレフ」ちゃん（1歳・女の子）。ふだんは「ポルちゃん」という愛称で呼ばれています。



階段の上に向かって「どしたん？」と声をかける飼い主さん。すると、姿は見えないものの「ニャーーン」とポルちゃんの声が聞こえます。



続けて「話、聞こか？」と飼い主さんが言うと――ポルちゃんが、スッと姿を現しました。



「（グルグル）……ニャーーン！」と返事をすると、そのまま階段をおりてくるポルちゃん。



勢いよく階段をおりながら、「ニャ、ニャ、ニャ、ニャーン！」と鳴き続け、飼い主さんのもとへ一直線。



この微笑ましい光景に2.2万件超の“いいね”が集まり、「あらやだかわいい」「おしゃべりさんだ♡」と悶絶する声が続出。また、「デレ声かわいい」と、ポルちゃんに話しかける飼い主さんの声に萌える人も相次いでいます。Xユーザー・つんさん（@yan_mugi）にお話を伺いました。



姿が見えなくても通じていた“会話”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ポルちゃんは2階でよくひとりでみゃうみゃう鳴くので、今日もどうしたのかなぁと思って声をかけてみました」



ーーこの光景を見た感想は？



「ついに会話できるようになったなぁ、と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ご飯が欲しかったようで、食べ終わって満足そうにしていました」



ーーふだん、どのような性格ですか。



「甘えん坊で冒険家、とても頭が良くて優しいですね。人の肩に乗るのが大好きな“登肩家”です」



リプライ欄には、声と動きのシンクロぶりに心をつかまれた人たちから、思わず頬がゆるむような声が続々と寄せられています。



「あらやだかわいい」

「おしゃべりさんだ♡」

「これが正しい猫撫で声」

「飼い主さんのデレ声かわいい」

「しっぽたまらん♡ 初めてみた形」

「“猫の話聞こか”の職につきたいです」

「話したいことがいっぱいあるらしい」

「お話しながら下りて来るのかわいい」

「初めて猫動画に入ってるニンゲンの声で笑った」

「『お母さん』といっているような気がする……ｗ」

「遠くから身体弾ませながら鳴いている声、本当萌える！」

「かわいい♡『おかぁさん、それがさー』って言ってるように聞こえます（笑）」

「このにゃんにゃんにゃんにゃんステップを聞くために長い階段を買いたいまであるな」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）