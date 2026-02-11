¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤Æ¡×à¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâá¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯Ìò¡¦ÎëÌÚÈþ±©àÁêËÀá½Ð±é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ß¥é¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡×¤ÎÀ¼
¼ç±é2¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÈþ±©¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ season24¡×Âè14ÏÃ¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁêËÀ season24 Âè14ÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢X¤Ë¼ç±é¤Î¿åÃ«Ë¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼ç±é¤ÎÎ¾Ì¾¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Ë¿¨¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡¢¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤µ¤ó¤È¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ ¤ªÆó¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤ÇÎëÌÚ¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡Ö¥í¡¼¥º¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¿ùËÜÈþÆàÂåÌò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡ÖÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(2024Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î»ÖÉÛ¸ÍÌ¤Íè(¤·¤Õ¤È¡¦¤ß¤é)¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢Æñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ¤ÎÁêËÀ½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±¦µþ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÊÌ¿Í¤¹¤®¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¥³¥é²èÁü¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¢·ë¹½¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö5ºÐÂ©»Ò¤È¸«¤Þ¤·¤¿¡ª·ëËö¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥ß¥é¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÃ¶Æá¤¬¡Ø¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯¤¹¤Ã¤²¡Á¡ª¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£