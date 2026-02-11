IVEユジン、オン眉ぱっつんで雰囲気ガラリ「ビジュ最強」「似合いすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が2月9日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気メンバー「ビジュ最強」と話題のオン眉ショット
ユジンは「sent from my digicam」とつづり、新曲「BANG BANG」MVのオフショットを複数枚投稿。これまでの額を出したスタイルとは異なる、眉上の長さのぱっつん前髪で雰囲気をガラリと変えた姿を披露した。鮮やかなグリーンのアームウォーマーや大ぶりのアクセサリーを合わせ、個性的なネイルで、クールながらも愛らしい表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「ぱっつん前髪最高」「このヘアスタイルも似合いすぎる」「ビジュ最強すぎる」「破壊力やばい」「まさに天使」「クールな表情も素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP人気メンバー「ビジュ最強」と話題のオン眉ショット
◆IVEユジン、オン眉ぱっつんで雰囲気ガラリ
ユジンは「sent from my digicam」とつづり、新曲「BANG BANG」MVのオフショットを複数枚投稿。これまでの額を出したスタイルとは異なる、眉上の長さのぱっつん前髪で雰囲気をガラリと変えた姿を披露した。鮮やかなグリーンのアームウォーマーや大ぶりのアクセサリーを合わせ、個性的なネイルで、クールながらも愛らしい表情を見せている。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ぱっつん前髪最高」「このヘアスタイルも似合いすぎる」「ビジュ最強すぎる」「破壊力やばい」「まさに天使」「クールな表情も素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】