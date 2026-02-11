これからの予定【発言・イベント】
19:20 チポローネECB専務理事、講演
12日
0:00 シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁、金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:15 ボウマン米FRB副議長、討論会参加
2:00 シュナーベルECB専務理事、欧州経済について講演
3:00 米10年債入札（420億ドル）
3:30 カナダ中銀理事会議事録（1月28日開催分）
6:00 ハマック米クリーブランド地区連銀、講演（質疑応答あり）
EU外相理事会
EU防衛相会議
OPEC月報
欧米主要企業決算
ヒューマナ、マクドナルド、シスコシステムズ
※予定は変更されることがあります。
