19:20 チポローネECB専務理事、講演



12日

0:00 シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁、金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）

0:15 ボウマン米FRB副議長、討論会参加

2:00 シュナーベルECB専務理事、欧州経済について講演

3:00 米10年債入札（420億ドル）

3:30 カナダ中銀理事会議事録（1月28日開催分）

6:00 ハマック米クリーブランド地区連銀、講演（質疑応答あり）



EU外相理事会

EU防衛相会議

OPEC月報



欧米主要企業決算

ヒューマナ、マクドナルド、シスコシステムズ



※予定は変更されることがあります。

