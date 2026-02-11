麻薬取締法違反容疑などの疑いで書類送検され、１月３０日付で不起訴処分となった女優・米倉涼子（５０）が１０日、都内で行われたアマゾンプライムビデオの主演映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（１３日配信）の完成披露試写会に登壇した。昨年６月以来、８カ月ぶりの公の場。頬はこけており、黒のスーツ姿でうつむきながら登場。「ドクターＸ」シリーズなどで共演し、旧知の遠藤憲一から「涼子ちゃん、良かったね。元気です！」と腕を持ち上げられると涙した。

弁護士の橋下徹氏は１１日、カンテレ（関西テレビ）「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に生出演。番組では１０日付のイベントには出席したが、騒動には一切触れず、会見なども開かなかったことに対する意見が展開された。橋下氏は「不起訴で謝らなきゃいけない、そっちの方がおかしい。むしろ、不起訴なのに、仕事が全部マイナスになる、ってことの方が。不起訴は無罪！」ときっぱり。「僕だったら逆ギレしてますよ」と最後は自虐で笑わせた。

米倉は昨年１０月、週刊文春に関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じられていた。昨年９月から仕事のキャンセルが相次ぎ、心配の声が上がっていた。