衆議院選挙で大敗した中道改革連合は11日、議員総会を開き、13日に代表選を行うことを決めた。

【映像】泉健太氏「立候補しません」

野田共同代表は、大敗した選挙結果の責任をとって共同代表を辞任するとしたうえで、「もちろん辞任をして責任をとったことにもならないと思います。そうは言っても、先発をして火だるまになっているピッチャーが残り続けていたら失点が続くだけです。中道という種火を守り、平和主義を徹底し、生活者ファーストの観点からの改革を行い、クリーンな政治を実現するということは、与党の大きな塊に対してもう1つの考え方があるということを示していかないといけない」と述べた。

さらに「1000万票の比例票を死に票にしてはいけない。その思いを継いでくださる方、ぜひ手を挙げていただきたい。苦しい道、困難な道かもしれませんが、覚悟を持って手を挙げてくださる方が来てくれれば大変ありがたい」と代表選への期待を述べた。

代表選には階猛氏、小川淳也氏がさっそく名乗りを上げた。一方、出馬が取りざたされていた泉健太氏は立候補しない意向を表明した。（ABEMA NEWS）